İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir kanserle mücadele eden 75 yaşındaki Hüseyin Soylu'nun, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hüseyin Soylu'nun cenazesinin, yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası vefat etti - Son Dakika