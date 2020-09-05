Son dakika... İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Biliyorsunuz askeri uğurlamalar... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Biliyorsunuz askeri uğurlamalar yasaklandı. Bu olayda büyük oranda bir azalma olduğunu görüyoruz. Tümüyle kalkması temel hedefimiz. Başta Ankara'daki olayla ilgili hadise olmak üzere işlemler başlatıldı. Hepimiz olabildiğince bütün tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızdan ayrıca hassasiyet bekliyoruz." - ANKARA