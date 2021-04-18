Emniyet ve jandarma ekipleri 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayeti aydınlattı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin çalışmaları sonucu 1990-2018'de işlenen 248 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ancak failleri o dönemde ortaya çıkarılamayan kasten öldürme olayların aydınlatılması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Emniyet ve jandarma asayiş birimleri bünyesinde uzman personelle özel ekipler kurulduğu belirtilen açıklamada, ekiplerin kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı titizlikle incelediği ifade edildi.

Açıklamada, emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990-1998 yıllarındaki 8, 2000-2005'teki 27, 2006-2011'deki 41, 2012-2018'deki 172 olmak üzere 248 faili meçhul kasten öldürme olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Açıklamada olayların aydınlatılmasında bu ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkan sağlayan "Balistika" ile "DNA Veri Entegrasyonu" projelerinin de etkili olduğu vurgulandı.