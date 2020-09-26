Son Dakika! İçişleri Bakanlığı: Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu, bunların 689'unun izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olduğunu açıkladı. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde 22 Ağustos'tan bu yana 378 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Denetim merkezlerinin faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında 5.958.499, valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarca bildirilen toplam 155.177 ihbar/şikayetin yüzde 97,9'u olan 151.898'i kontrol edildi. Toplamda ise (re'sen+ihbar/şikayet üzerine) 6.110.397 denetim faaliyeti uygulandı.

İŞLETMELER DENETLENDİ

İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise izolasyona tabı· tutulan 1.187.003 kişinin 29.692'sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; 1. ihlal kapsamında 69.906 kişi/işletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23.553 kişi·/işletmeye idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durduruldu"

689 VATANDAŞ İHLAL SEBEBİYLE ZORUNLU İZOLASYONDA

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek, bu kişiler buralara yerleştirilecekti. Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle 92.790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2.157 kişi izolasyona tabi tutuluyor. Bunların, 689'u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerde olurken, 1.359'u ise geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu.

Genelge kapsamında ise şu ana kadar 3.524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi.