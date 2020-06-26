Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 3 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: " Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi." (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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