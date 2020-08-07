Son dakika! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu...
Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:51
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu... - Son Dakika
Son Dakika Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu "Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Şırnak'ta kamyonun çarptığı iki kardeşten biri feci şekilde can verdi Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı