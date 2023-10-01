Son Dakika! İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi - Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi

Son Güncelleme: 01.10.2023 23:19

Son dakika: Ankara'daki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı. Girişimin polisler tarafından engellendiği vurgulanan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi

BİRİNİN PKK ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi

YARALANAN 2 POLİSİN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Olayda yaralanan iki polis memurunun tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasbedilmiştir.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir."

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, güvenlik birimlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilerek, "Teröristlerce katledilen Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz. Terör girişimi eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

VETERİNERİ ÖLDÜRÜP ARACINI GASP ETMİŞLER

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, teröristlerin Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozloğan'ı öldürüp aracını gasp ettiklerini ve daha sonra Ankara'ya geldiklerini belirledi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika! İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi - Son Dakika
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