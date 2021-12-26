Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda bugün yaptığı konuşmada "CHP'li belediyeler ne yaptı? Ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İBB Başkanı İmamoğlu ardı ardına açıklamada bulunmuştu.

"45 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM ETMEDİK"

İmamoğlu, "2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB'de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024'e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul'a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız" demişti.

TEFTİŞ BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yapılan açıklamayla İBB'ye bağlı kuruluş ve şirketlerde işe alınan terör örgütlüleriyle irtibatlı olduğu yönünde ihbarlar alınan kişiler hakkında teftiş başlatıldığını duyurdu.

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:

" İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "