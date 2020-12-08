İkna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

İkna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
08.12.2020 18:35
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 226'ya ulaştı" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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