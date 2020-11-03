Son dakika: İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 3 terörist teslim oldu - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 3 terörist teslim oldu
03.11.2020 20:34
Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin de arasında olduğu 3 örgüt mensubunun, ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu."
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