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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: Isparta Valiliği'nde görevden alma söz konusu değil - Son Dakika

Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: Isparta Valiliği'nde görevden alma söz konusu değil

07.02.2022 12:56
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: Isparta Valiliği'nde görevden alma söz konusu değil

Son dakika haber: İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Covid-19'a yakalanması nedeniyle hizmetlerin akmaması için Bakanlık Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak'ın Isparta Vali Vekili olarak görevlendirildiği, görevden alma veya atama söz konusu olmadığı bildirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Covid-19'a yakalanması nedeniyle hizmetlerin akmaması için Bakanlık Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak'ın Isparta Vali Vekili olarak görevlendirildiği, görevden alma veya atama söz konusu olmadığı bildirildi.

?Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun, kentte yoğun kış şartları ile mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalandığı ve evinde karantinaya alındığı belirtilerek, "İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.


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Ömer Seymenoğlu, Koronavirüs, Mülkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: Isparta Valiliği'nde görevden alma söz konusu değil - Son Dakika


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