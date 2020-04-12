Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek

19 dakika önce

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara dahil 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

VATANDAŞLAR ALINAN KARARA UYUM GÖSTERDİLER

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum gösterdiği belirtilerek, "Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24 BİN 88 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bazı illerde sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTININ SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI DEVAM EDİYOR

Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Kovid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:09 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi         
21:17
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi         
20:46
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir         
20:42
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi         
19:36
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü         
19:09
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi         
19:07
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi         
18:54
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü         
18:28
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı         
18:27
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi         
18:22
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı         
18:00
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek         
17:53
Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu         
17:49
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı         
17:04
Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı         
17:03
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:53
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar         
16:47
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur         
16:32
Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı Parkta spor yapan Aşk Adası'nın yıldız ismi Rebecca Gormley'in terlemeyen yeri kalmadı         
16:05
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Girdiğim her odada cesetler var         
15:56
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu         
15:51
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı         
15:51
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?         
15:50
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor         
15:42
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi         
15:38
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı         
15:26
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım         
15:22
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir         
15:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 21:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]