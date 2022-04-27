Son Dakika! İçişleri Bakanlığı kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi
27.04.2022 10:44
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi. Buna göre toplu taşıma ve sağlık kuruluşları hariç her yerde maskesiz dolaşılabilecek.
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27.04.2022 10:56:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! İçişleri Bakanlığı kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi - Son Dakika