Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi - Son Dakika

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi

Son dakika güncel haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, CHP'nin 24'üncü dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'nın Kumluca Belediyesi ile ilgili 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, CHP'nin 24'üncü dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'nın Kumluca Belediyesi ile ilgili 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla ilgili inceleme başlattı. Sapan müfettişlere ifade verirken, Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, iddiaların iftira olduğunu savunup, Yıldıray Sapan hakkında Kumluca Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Kılıçdaroğlu haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin TL rüşvet aldığını konuşuyor. Fakat Kumluca Belediyesi'nin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor. KK'ya bir Rus atasözünü hatırlatayım; Eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" dedi. Yıldıray Sapan, paylaşımında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu da etiketledi.

MÜFETTİŞLLER ANTALYA'DA

İçişleri Bakanlığı, Sapan'ın bu paylaşımındaki iddiaların, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve birçok kişi tarafından sosyal medyada gündeme getirilmesi üzerine inceleme başlattı. Bakanlığın söz konusu iddiaları incelemek üzere görevlendirdiği müfettişler Antalya'ya geldi.

2 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Yaklaşık 2- 2.5 aydır Kumluca Belediyesi ile ilgili hem sosyal hem de yerel medyada bazı iddialar yer aldığını belirten Yıldıray Sapan, "Bu böyle devam ederken Kılıçdaroğlu'nun Serik'te sözde rüşvetle ilgili irdelemek istediği bir konu vardı. Şimdi Yalova'da 22 milyon liralık rüşvet konusu, tutuklu belediye başkanı ve yardımcıları var. Sinan Aygün'ün, Ankara Belediyesi'nden kendisinden rüşvet istendiğine dair birtakım iddialar var. Kumluca Belediyesi'nde hem imar hem doğrudan temin ve diğer başka yollarla yolsuzluklar yapıldığı, 2 milyon liraya yakın rüşvetler alındığı iddiaları dolandı" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendi evini temizlemeden bir başkasının evine taş atmasının kendisine dokunduğunu belirten Sapan, "Gönül isterdi ki Kılıçdaroğlu sayın cumhurbaşkanına gidip, 'Bu kanayan bir yaradır, bu para yöneten kişilerin bazılarının zaman zaman tenezzül ettiği bir olaydır. Gelin bunu birlikte çözelim, rüşvete birlikte parmak basalım. 'Ne sizin rüşvetçiniz ne benim rüşvetçim iyidir' kavramına prim kazandırmayalım. Buradan birlikte hareket edelim' demesiydi. Ama bunu demediği gibi 'Senin rüşvetçin kaka, benim rüşvetçim iyidir' mantalitesini seçmiştir. Ben buna karşıyım" dedi.

MÜFETTİŞLERE İFADE VERDİ

Bu konuların üstünü örtmek için başka bir konunun ortaya atıldığını iddia eden Sapan, "Bir belediye başkanı neden ihale yapmaz da her şeyini doğrudan temin yöntemiyle alır? Bir başkan neden kendi yardımcıları ve bürokratlarına danışmaz da sadece karısına danışır? Bunlar hep şüphe uyandıracak, kamuoyunu rahatsız edecek şeylerdir. Kumluca'da da bu olmuştur. İmarda, doğrudan teminlerde, promosyonlara varana kadar alınmıştır. Sağ olsun İçişleri Bakanlığı bu feryadımızı duydu, yalnız bırakmadı ve buraya müfettişlerini gönderdi. Ben de dün itibarıyla müfettiş arkadaşlara bildiğim ve elimde olan her şeyi aktardım. Umarım doğru bir şekilde sonuçlanır ve sorumlular gereken cezayı alır" diye konuştu.

'BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ TALEP ETTİK'

Sosyal medyadaki iddiaların tamamının iftira olduğunu belirten Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etmiştik. Müfettişlerin incelemesi sürüyor ve raporlarını yazacaklar. Hepsi iftira ve 'toplum nezdinde tartışılan bir belediye başkanı olsun' diyerek bu noktaya taşımak istiyorlar. Belediye bir kamu kurumudur, yapılan her şey resmi işlemler çerçevesinde kayıt altında yapılır" dedi.

'BÖYLE BİR KÖŞK YOK'

Köleoğlu, belediyenin maske alımı, deniz obasına kayıtsız 430 bin lira harcayıp kendine köşk yaptırdığı, bir oto parçacısının belediyenin genel tedarikçisi olduğu gibi iddiaların doğru olmadığını belirterek, hepsinin iftira olduğunu söyledi. Deniz obasında olduğu öne sürülen köşk fotoğrafının yalan olduğunu belirten Köleoğlu, "Herhangi bir resim koyup paylaşmışlar. Böyle bir köşk yok. Linç kampanyasında bulunulsun diye kafalarına göre bir fotoğraf paylaşmışlar" diye konuştu.

'1.5 YILDA 45 İŞÇİ ÇIKARTILDI'

Başkan Köleoğlu, belediyeden işçi çıkarımıyla ilgili 1.5 yılda ihtiyaç olmaması ve sözleşmeleri bitmesi nedeniyle 45'e yakın kişinin çıkarıldığını kaydetti. Çalışmasına izin verilmediği belirtilen asfalt tesisinin izinsiz, kaçak yapı statüsünde olduğunu belirten Köleoğlu, "Bir kişi belediyeden habersiz temel atmış. Bu yüzden işlem yaptık ve savcılığa da sevk ettik. Adrasan'da örneğin birçok kaçak yapı ve otel yıkımı da yaptık" dedi.

SAPAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Köleoğlu, İYİ Partili bir meclis üyesinin de yolsuzluk iddialarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapmasını, "Herkesin kendi düşüncesi, niyet okuyamam, bilemiyorum" sözleriyle değerlendirdi. Köleoğlu, Sapan'ın 2016'da partiden ihracı için yönetici olarak imza attığını, bu yüzden husumeti olduğunu ve 2 milyon liralık para iddiasıyla iftira kampanyası başlattığını belirtti. Köleoğlu, Yıldıray Sapan hakkında Kumluca Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.


Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi - Son Dakika

Son Dakika

Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'daki her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'daki her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz         
20:10
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir         
19:58
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi         
19:53
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 22:15:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Kumluca'da yolsuzluk iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]