Son dakika! İçişleri Bakanlığı: "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81...
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı: "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İçişleri Bakanlığı: " LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:47 Kaynak: AA
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