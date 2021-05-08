İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren 5 operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren 5 operasyonları kapsamında, Mardin- Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, İHA, J-SİHA ve ATAK helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "6 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak topyekün sahadayız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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