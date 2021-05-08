İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren 5 operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren 5 operasyonları kapsamında, Mardin- Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, İHA, J-SİHA ve ATAK helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.