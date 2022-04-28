Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

28.04.2022 09:23

Mersin'de, Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Mersin'de, Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde gözaltına alındı.

(İHA)

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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