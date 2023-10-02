Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi

Son Güncelleme: 02.10.2023 13:29

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla düzenlenen saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliği belli oldu. DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.

DİĞER TERÖRİSTİN KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'da dün yaşanan terör saldırısı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Son Dakika! Ankara'da bombalı saldırı girişiminde öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi

NE OLDU?

Dün saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Girişim polisler tarafından engellenirken saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildi.

Son Dakika! Ankara'da bombalı saldırı girişiminde öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi

CEPHANELİK ÇIKTI

Olayda 2 polis memurumuz yaralanırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada, Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağan adlı vatandaşımız, bu teröristlerce katledilerek aracı gasbedilmiştir. Saldırı girişiminin engellendiği yerde yapılan incelemelerde, 9 bin 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir roketatar, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, bir AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi - Son Dakika


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13:25 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi
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SON DAKİKA: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi - Son Dakika
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