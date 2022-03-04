Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Covid-19' genelgesi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, açık havada maske kullanımı, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu istenilmesine dair uygulamaların 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda hazırlanan yeni Covid-19 tedbirleriyle ilgili genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda belirlendiği hatırlatılarak, "Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısında; 'Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği' vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir" denildi.

'MASKE KULLANMA ZORUNLULUĞU UYGULANMAYACAK'Bu kapsamda bazı hükümlerin uygulamadan kaldırıldığı vurgulanarak, "İlgili bakanlık genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03 Mart 2022 tarihi itibarıyla sonlandırılmıştır. Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirler arası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir. Alışveriş merkezleri, tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması da 03 Mart 2022 tarihi itibarıyla sona erdirilecektir. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu istenilmesi uygulamasına 03 Mart 2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMALARSağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda 3 Mart 2022 tarihinden itibaren sınır kapılarından Türkiye'ye girişte uygulanacak usul ve esasların da yeniden düzenleneceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az 2 doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Kara, deniz ve demir yolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır."