Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi: İftiraları yeni bir suç faaliyetidir, süreç takip ediliyor - Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi: İftiraları yeni bir suç faaliyetidir, süreç takip ediliyor

10.05.2021 12:28

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in gündem yaratan iddialarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bazı kişi ve kurumları hedef alan iddiaları sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, bakanlık, "Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P, dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla 'iş insanıyım, bu işlerden çekildim' demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür" bilgisini paylaştı.

"15 TEMMUZ'DAN SONRA 348 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.

Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN "ÖRTÜLEME YÖNTEMİ"NE DİKKAT ÇEKİLDİ

Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem "örtüleme yöntemi" olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna "faaliyetlerinden uzaklaştığı" izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder.

"SEDAT PEKER, 'BU İŞLERDEN ÇEKİLDİM' DEMESİNE RAĞMEN FAALİYETLERİNE DEVAM ETMİŞTİR"

Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P, dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.

"SEDAT PEKER'İN ÜLKEMİZE GETİRİLENE KADAR TAKİBİ SAĞLANACAKTIR"

Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır. Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir. Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

PEKER'İN İDDİALARI GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Peker, çektiği son videoda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde olduğunu söyledi. Peker, yayımladığı videolarda Mehmet Ağar ve bazı kurumlarla ilgili bazı iddialar ortaya atarken, kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu da öne sürüyor.

KUZEY MAKEDONYA'DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Sedat Peker, 2019'da yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde 18 Ocak'ta gözaltına alınıp, sınır dışı edilmiş ve Kosova'ya gitmişti.

Balkan Insight adlı internet sitesine konuşan Kosova yetkilileri, Peker'in Kosova pasaportu olmadığını, kendisine geçici oturum izni verildiğini söylemişlerdi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde bu hafta dokuz polis yabancı suçlulara sahte pasaport sattıkları iddiasıyla gözaltına alınmış; ana muhalefet partisi lideri Hristijan Mickoski, Sedat Peker adına da Djadin Ademovski adıyla sahte kimlik ve pasaport düzenlendiğini iddia etmişti.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi: İftiraları yeni bir suç faaliyetidir, süreç takip ediliyor
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Son Dakika Güncel Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi: İftiraları yeni bir suç faaliyetidir, süreç takip ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Adam. Hakli. : Adam hakli. Adama selayeti eline almis hersey den haber dar. Massallah yatak. Odasina bile biliyor. Cocuk Kimden??? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mumcu: İftira değilde ya doğruysa halkın vergisiyle aldığınız maaşlar helalmi önce araştırma tarafsız şartsız yapılsın ondan sonra iftira deyin Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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