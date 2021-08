Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin - Son Dakika

Türkiye, Batı Karadeniz bölgesindeki sel felaketine kilitlendi. Çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü, vatandaşların da korku dolu anlar yaşadığı bölgede aşırı yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Yetkililer de vatandaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla uyarılarını sürdürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, bölgede devam eden tehlikeli durum nedeniyle vatandaşları uyardı. Sel bölgelerindeki yolların kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, " Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

Bartın'da seralar sular altında kaldı

KAYIPLARDAN İYİ HABER BEKLENİYOR

Sel felaketinin etkili olduğu Kastamonu ve Bartın'da iki vatandaşımız kayboldu. 13 yaşındaki Rabia Aydemir ve ismi henüz öğrenilemeyen 80 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler sel sularının akmaya devam ettiği bölgede kayıpları bulmak için çaba sarf ediyor.

TÜRKLERİ'NE ULAŞIM TAMAMEN KAPANDI

Selin büyük yıkım yarattığı Sinop'un Türkeli ilçesinde derenin taşması sonucu, beton şantiyesinin binası yıkıldı. Türkeli-Ayancık karayolu İkisu Köprüsü, Türkeli-Çatalzeytin karayolu Çayağzı Köprüsü, Yılanlık, Çayırlar, Yeşiloba, Satı köyleri köprüleri de derelerin taşması sonucu yıkıldı. Böylelikle Türkeli ilçesine bağlanan tüm yolların ulaşıma kapandı.

BOZKURT'TA DA HASAR BÜYÜK

Suların yıkıp geçtiği ilçelerimiz arasında yer alan Bozkurt'un belediye başkanı Muammer Yanık da katıldığı canlı yayında ilçedeki son durumu acı sözlerle anlattı. En az 4 veya 5 can kaybı olduğunu belirten Yanık, " 5 saattir kesintisiz devam etmekte, ilçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. 4 - 5 can kaybımız olduğu kesin. Şu an yağış şiddetli bir şekilde devam ediyor. Bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil" dedi.