CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin LGBT bireylere hizmet verecek bir dayanışma merkezi kurduğu haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ bireylere hizmet verecek bir dayanışma merkezi kurduğu, bazı basın organlarında haberleştirilmişti. Belediyenin sitesinden yapılan açıklamada ise "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı, LGBTİ bireyler için özel dayanışma merkezi açtığı öne sürülen Nilüfer Belediyesi hakkında inceleme başlattı - Son Dakika