Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Modeli" yurt genelinde uygulandı - Son Dakika

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Modeli" yurt genelinde uygulandı

08.03.2021 17:22
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nın

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yurt genelindeki denetimlere aralıksız devam edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yurt genelindeki denetimlere aralıksız devam edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Modeli" başlatıldı. Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık iş yeri/işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti yürütüldü.

İlk uygulama yeme içme yerleri ile umuma açık yerlerde gerçekleşti. 8 bin 476'sı vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 119 bin 610 personelin katıldığı denetimlerde, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

"DENETİMLERE 8 BİN 476 YÖNETİCİ KATILDI"

8 bin 476 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık işyeri/işletmeler) ve 4 bin 47 pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı kontrol edildi.

"3 BİN 82 İŞ YERİ VE İŞLETME UYARILDI"

Denetimler sonucunda toplam 983 iş yerinin aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Modeli' yurt genelinde uygulandı - Son Dakika


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