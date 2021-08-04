Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren-13 Operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J- SİHA, taarruz helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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