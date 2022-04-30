Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli... - Son Dakika
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli...

30.04.2022 11:52
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli...

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3.

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

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Son Dakika! Şırnak'ta Eren Abluka-5 operasyonunda Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu Son Dakika! Şırnak'ta Eren Abluka-5 operasyonunda Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Cudi Dağı, Şırnak, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: 'Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden 'EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK' operasyonunda görevli... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK" operasyonunda görevli... - Son Dakika
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