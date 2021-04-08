Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-10' operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde devam eden operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.