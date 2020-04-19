Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi

17 dakika önce

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren kuralı ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 20 bin 756 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında 17.04.2020 tarihinde 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta saat 24.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00'te sona ereceği belirtildi.

"VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA UYUM GÖSTERDİ"

Sokağa çıkma yasağına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum gösterdiği belirtilen açıklama, "Evlerinde kalan vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" denildi.

20 BİN 398 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Yasak sona erdikten sonra daha önce alınan karalar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken, market, süpermarket vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir.

Ayrıca ülke genelinde yarın ve hafta içi, market/süpermarketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulundukları meydan/caddelerde polis ve jandarma ekiplerimizce denetimlere devam edilecektir. Bakanlığımızca bu konuda valiliklerimize ve kolluk birimlerimize gerekli talimat verilmiştir.

Kovid-19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımıza; Kovid 19 salgını ile mücadelenin en önemli unsurunun sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanması olduğunu hatırlatır, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkarmamalarını rica ederiz.

Kovid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.

Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi
Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:45 

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