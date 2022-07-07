51 noktada gerçekleştirilen operasyonda: 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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51 noktada gerçekleştirilen operasyonda: 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi

07.07.2022 13:54

51 noktada gerçekleştirilen operasyonda: 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 40 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı operasyonu başlatıldı.

51 noktada gerçekleştirilen operasyonda: 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da bin 40 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı operasyonu başlatıldı. 51 noktada gerçekleştirilen operasyonda 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personel 59 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi, Daralan mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 500 gram toz esrar, 48 bin 100 gram esrar maddesi, 665 bin 736 kök keneviri ile 3 bin 450 metre sulama hortumu ve 3 adet su motoru ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 51 noktada gerçekleştirilen operasyonda: 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 51 noktada gerçekleştirilen operasyonda: 665 bin 736 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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