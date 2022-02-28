İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı

28.02.2022 09:07
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı

ANKARA İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1070 personelin katılımıyla Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "Eren Kış-27 (Diyarbakır-Sarım Çayı) J.ASB.ÇVŞ.Erdal Şen" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel 69 operasyonel tim görev alıyor.

YORUMLAR
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Erdal Şen, Jandarma, Astsubay, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-27 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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