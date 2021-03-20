Son dakika: İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
20.03.2021 10:03
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. - Son Dakika
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