Son Dakika | İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
23.01.2021 19:27
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığınca, "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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