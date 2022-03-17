Son dakika... İçişleri Bakanlığından Karaman Belediyesi itfaiye erlerine teşekkür belgesi - Son Dakika
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Son dakika... İçişleri Bakanlığından Karaman Belediyesi itfaiye erlerine teşekkür belgesi

17.03.2022 17:02
Son dakika... İçişleri Bakanlığından Karaman Belediyesi itfaiye erlerine teşekkür belgesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yaz aylarında Akdeniz sahillerinin birçok bölgesinde çıkan yangınlara müdahalede bulunan Karaman Belediyesi itfaiye erleri teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Yaz aylarında Akdeniz sahillerinin birçok bölgesinde çıkan yangınlara müdahalede bulunan Karaman Belediyesi itfaiye erleri teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla verilen belgede, "Bu yıl ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarından sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla 'Ben de varım!' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle."ifadeleri yer aldı.

Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen programda orman yangınlarında görev yapan itfaiye erlerine, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı tarafından teşekkür belgeleri verildi.

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Karaman Belediyesi, Akdeniz, İtfaiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri Bakanlığından Karaman Belediyesi itfaiye erlerine teşekkür belgesi - Son Dakika


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