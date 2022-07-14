Son dakika... İçişleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika... İçişleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

14.07.2022 16:12
Son dakika... İçişleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Hizan ilçesinde yapılan operasyonda, 1'i terörden arananlar listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt  mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.


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Son dakika haberleri | Bitlis'te biri gri kategoride adanan 2 terörist etkisiz gale getirildi Son dakika haberleri | Bitlis'te biri gri kategoride adanan 2 terörist etkisiz gale getirildi Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında... Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında...
Kaynak: DHA

Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... İçişleri: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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