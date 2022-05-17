Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu.