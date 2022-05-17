Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı

17.05.2022 12:19
Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu.


Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı
Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı
Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Bursa'da yakalandı - Son Dakika
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