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Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu! - Son Dakika

Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!

27.12.2021 14:39

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 14.00-19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon yapılacağını bildirdi. 73 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki operasyonu kapsamında 20 bin 863 personelle şüpheli görülen 23 bin 103 adreste arama yapılacağı öğrenildi.

Ülkemizde son dönemde artan sahte içki vakaları sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı iki gün önce 73'e yükseldi. Konuyla ilgili olarak harekete geçen İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Alkol' kod adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

23 BİN ADRES ARANACAK

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.

SAAT 19.00'A KADAR SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 27.12.2021 Pazartesi günü 14.00 – 19.00 saatleri arasında 'ALKOL' kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı. 20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe vb. alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılacak." ifadeleri yer aldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu! - Son Dakika


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