Son dakika! "Ideathon Fikir Maratonu"nu kazanan gençler ödüllendirildi - Son Dakika
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Son dakika! "Ideathon Fikir Maratonu"nu kazanan gençler ödüllendirildi

21.03.2022 16:34

Son dakika haberine göre Fatih Belediyesinin düzenlediği 36 saat süren "Ideathon Fikir Maratonu" sona erdi.

Fatih Belediyesinin düzenlediği 36 saat süren "Ideathon Fikir Maratonu" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Topkapı Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen ve 145 gencin yarıştığı maratonda, Fatih Cebeci ve Hüseyin Anıl Akbaş'ın oluşturduğu "Brothers" takımı birinci, Enes Güven, Umut Arda Kapan ve Muhammet Kerem Öztürk'ün yer aldığı "Vertically for Everyone" takımı ikinci, Mert Kıvrak, Eray Er, Güney Işık'tan oluşan "Hyfersoft" takımı ise üçüncü oldu. Maratonda, birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, maratona gençlerden yoğun katılım olduğunu, 200 takımdan 45'inin cumartesi sabahtan itibaren 36 saat süren bir fikir maratonuna katıldığını, jürinin elemesiyle 20 takımın belirlendiğini anlattı.

Gençlerin sunumlarını yaptığını ve projelerini anlattığını dile getiren Turan, "Gerçekten gençlerimiz müthiş bir performans ortaya koydu. Fatih, İstanbul ve belediyecilik için çok parlak güzel fikirler ortaya çıktı. Hem İstanbul hem de Türkiye'nin geleceği için bu yaşta fikir üreten, proje geliştiren gençleri yürekten kutluyorum. İnşallah bunun çok daha büyüğünü haziranın başında Yedikule Hisarı'nda açık alanda yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Gençlerin istihdamını artırmayı amaçladık"

Yarışmada birinci olan Brothers takımından Hüseyin Anıl Akbaş, uzun süredir oyun ekosistemini geliştirmek üzerine çalıştığını belirterek, "Pilot bölge olarak Fatih'i seçtik. Buradaki dezavantajlı gençlerle oyun sektöründeki profesyonelleri bir araya getirerek hem nitelikli bir işgücü hem de gençlerin istihdamını artırmayı amaçladık. 36 saatlik uzun bir maraton oldu, uykusuz geçti. Birinci olduk, oldukça mutluyuz." dedi.

Yarışmada ikinci olan Vertically for Everyone takımından Umut Arda Kapan da mültecilerin sorunlarını çözecek bir program geliştirdiklerini bildirerek, "Projemizin adı 'Ebabil'. Sebebi de ebabil kuşlarının göçmen olmaları ve ülkemize gelen göçmenlerin büyük bir kısmının da İslam kültürüyle yoğrulmuş olmalarıdır. Mültecilerin sorunlarını çözecek, onların entegrasyonunu kolaylaştıracak etkinlik platformu geliştirdik." ifadesini kullandı.

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BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ BAKAN KASAPOĞLU'NUN ACI GÜNÜ

Umut Arda, İstanbul, Topkapı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Ideathon Fikir Maratonu'nu kazanan gençler ödüllendirildi - Son Dakika


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