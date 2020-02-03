Son dakika: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralı - Son Dakika

Son dakika: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralı

26 dakika önce

Son dakika: İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralı.

Son dakika: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

" İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞ, HEDEFLER TAHRİP EDİLMİŞTİR"

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanlığı, İdlip, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:45 
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