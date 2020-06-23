Son Dakika: İdlib'de şiddetli çatışma - Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de şiddetli çatışma

Gelen son dakika haberine göre İdlib'in batısındaki bölgelerde Hurras al-Din ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda sivil yaralandı.

İdlib'in batısındaki bölgelerde Hurras al-Din ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda sivil yaralandı.

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İdlib'in batısındaki bölgelerde Hurras al-Din ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığı, çatışmalar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. Çatışmaların Hurras al-Din örgütünün birkaç mensubunun Heyet Tahrir Şam örgütü tarafından gözaltına alınmasının ardından başlandığı ifade edildi.

(İHA)

İdlib, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: İdlib'de şiddetli çatışma - Son Dakika

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