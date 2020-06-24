Türkiye, İdlib'de 5 bin briket evin inşasına devam ediyor.



Türkiye ve Türk hayırsevelerin İdlib'e yönelik yardım çabaları sürüyor. Suriyeli mülteciler için, Sadakataşı Derneği tarafından temeli atılan bin 530 briket evin yapımı tamamlandı. Kefer Lusin'de inşa edilen 310 ev düzenlenen açılış töreninin ardından savaş mağduru ailelere teslim edildi.



Bölgede yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, STK'ların katılımıyla "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında bölgeye ulaştırılan acil insani yardımla birlikte yapımını tamamlanan briket evlerin açılışları da gerçekleştiriliyor.



Bin 530 aileye briket ev



Yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için, dernek tarafından 9 farklı bölgede toplamda bin 530 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda 4 cami ve 3 okulun inşaatı devam ediyor.



Hedef 5 bin briket ev



Briket ev projesini anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ve İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde başlattığımız İdlib'deki briket ev çalışmamız kapsamında 9 farklı bölgede inşa ettiğimiz evlerin açılışları sürüyor. Şimdi de Cihannüma Evlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 310 adet evin bulunduğu Cihannüma evleri için tüm Cihannüma camiasına ve bağışçılarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Özdal, dernek olarak Suriye'de inşa etmeyi hedefledikleri briket ev sayısını 5 bine çıkarmaya karar verdiklerini belirtirken en kısa süre içerisinde okul inşa edileceğini söyledi. - İDLİB