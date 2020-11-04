- İdlib kırsalındaki kampları sel vurdu - Son Dakika

- İdlib kırsalındaki kampları sel vurdu

İDLİB - Suriye'de İdlib kırsalındaki mülteci kampları, şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle büyük zarar gördü.

Suriye'nin İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan mülteciler, havanın soğumasıyla zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Bölgeyi vuran şiddetli yağış sonucu El Andalus Kampı sular altında kaldı. Kampta bulunan çadırlar büyük zarar gördü. Kampta yaşayan mülteciler ise yaşam koşullarının zorlaşmasıyla insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu. Yağışın dinmesinin ardından siviller zarar gören çadırları onarmaya çalıştı.

Kamp sakinlerinden Meryem Abdel Karim, "Sular altında kaldık. Çadırın her etrafı su ile kaplandı. Uyumadık. Yağmur o kadar şiddetliydi ki saldırı sandık" dedi. Kampta yaşayan Halid Ebu Ali ise "Geçen gece çok yağmur yağdı. Çadırlarda su seviyesi yaklaşık yarım metreye ulaştı. Çaresiz kaldık, tek çare çadırlara dolan suyun boşaltılmasıydı. Çok kötü durumdayız. Dün hiç uyumadık. Keşke bir kurum bize yardım edebilse" ifadelerini kullandı.