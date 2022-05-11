İdlibli grafiti sanatçısı, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteciyi resmetti - Son Dakika

Suriyeli grafiti sanatçısı, İdlib'de hava saldırılarında hasar gören duvara, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi resmetti.

İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki sanatcı Aziz Esmer, hava saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına yaklaşık iki yıldır Suriye'deki iç savaşı, Filistin'i ve dünyanın gündemindeki konuları anlatan resimler çiziyor.

Sanatçı Esmer, yıkıntılar içindeki bir duvara bu kez de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden gazeteci Şirin Ebu Akile'nin resmini yaptı.

Grafiti sanatçısı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazeteci Şirin Ebu Akile'in ölüm haberini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Gazetecilerin gerçeği kamuoyuna ulaştırmaya çalıştığını ifade eden Esmer, "İşgalci İsrail'in Filistinli kardeşlerimize karşı işlediği suçlarla Beşşar Esad rejiminin Suriye halkına karşı, özellikle de gazetecilere karşı işlediği suçlar arasında çok büyük bir benzerlik var." dedi.

Esmer, suçlu rejimlerin gerçeği "öldürmeye", gazetecileri hedef alarak hakikati susturmaya çalıştıklarını belirtti.