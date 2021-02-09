Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi

09.02.2021 07:49

Son dakika: Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına Bursa Deniz Otobüslerinin ve İstanbul Deniz Otobüslerinin seferlerini etkiledi. Yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği aktarıldı.

Dün gece Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Özellikle İstanbul'da bazı binaların çatıları uçtu ve çevrede maddi hasara neden oldu.

Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi

METEOROLOJİ FIRTINA UYARISI VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de fırtına uyarısı verirken, deniz seferleri bu durumdan etkilendi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İDO SEFERLERİ DE İPTAL

Öte yandan İDO'dan yapılan açıklamada ise, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 08:00 Yalova- Pendik, 08:00 Pendik-Yalova, 07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 07:45 Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Fırtına, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Annem benim yüzümden kanser oldu" diyen Survivor Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuldu Şahika'nın ölüm iddiası Yasak Elma'ya damga vurdu! Nesrin Cavadzade'nin cevabı herkesi güldürdü Çay içerken üstündeki çatı iki sokak öteye uçtu Yine Nusret, yine olay yaratan paylaşım! Bu kez kıyma videosuyla tepki topladı Çinli futbol kulübü, ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı Sosyal medya fenomeni, lüks aracını perte çıkardı Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı Günlük cirosu 1 milyon lira olan jigolo çetesi, işsiz vatandaşı "Sabaha kadar birlikte olmak istiyorum" yalanıyla kandırdı         
08:19
Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor Bahar havasında son 5 gün! Sıcaklık 20 derece birden düşecek, şiddetli kar yağışı geliyor         
08:14
İntihar girişimi katliama dönecekti! Üzerine benzin döken şahıs, hem kendini hem oteli yaktı İntihar girişimi katliama dönecekti! Üzerine benzin döken şahıs, hem kendini hem oteli yaktı         
03:07
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı         
00:40
Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı         
23:33
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu Çukur dizisinin final tarihi belli oldu         
23:11
Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici         
23:03
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt         
21:42
Danimarka Başbakanı Frederiksen evde temizlik yaptığı anları takipçileri ile paylaştı Danimarka Başbakanı Frederiksen evde temizlik yaptığı anları takipçileri ile paylaştı         
18:48
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı         
15:51
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 08:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei