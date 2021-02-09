Dün gece Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Özellikle İstanbul'da bazı binaların çatıları uçtu ve çevrede maddi hasara neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de fırtına uyarısı verirken, deniz seferleri bu durumdan etkilendi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Öte yandan İDO'dan yapılan açıklamada ise, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, 08:00 Yalova- Pendik, 08:00 Pendik-Yalova, 07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 07:45 Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Marmara'daki fırtına İDO ve BUDO'yu vurdu! Bazı seferler iptal edildi - Son Dakika