Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel ham petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.4 milyon varil artışla günde ortalama 96.4 milyon varil düzeyine yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

IEA'nın Çarşamba günü açıklanan aylık raporuna göre, bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, küresel petrol talebinde pandemi sonrası azalmanın yüzde 60'ı geri kazanılmış olacak.

Küresel petrol üretimi Ocak ayında günde ortalama 590,000 varil artışla, günde ortalama 93.6 milyon varile yükseldi. IEA'ya göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışındaki üreticilerin petrol üretimini bu yıl günde ortalama 830,000 varil artırması bekleniyor.IEA aşılamanın bu yılın ilerleyen zamanlarında talebi artırması beklenmesine rağmen, petrol fiyatlarının ciddi ve sürdürülebilir bir artış göstermesinin pek olası olmadığını açıkladı.IEA raporunda, "Petrol fiyatının varil başına 70 dolara yaklaşan sert yükselişi, yeni bir yükseliş döngüsü ve giderek artan arz açığı söylemlerini gündeme getirdi. Verilerimiz ve analizlerimiz aksini gösteriyor... Başlangıç olarak, petrol stokları, istikrarlı bir düşüşe rağmen, tarihi seviyelere kıyasla hala yüksek görünüyor" denildi.