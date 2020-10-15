Son dakika! İESOB, pandemi sürecinde esnafın sorunlarına yönelik rapor hazırladı - Son Dakika

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde esnaf sanatkarların durumunu incelemek üzere yapılan anket sonrası yayınlanan rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İESOB binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutlu, 43 farklı iş kolunda 866 esnaf sanatkar ile sahada yapılan anket çalışmaları sonucunda hazırlanan raporun, esnaf sanatkarların olumlu veya olumsuz olarak süreçten nasıl etkilendiği, faaliyetlerinde ne gibi değişikliklere gittiği, istihdam, sermaye ve iş kayıpları başta olmak üzere pek çok sorunu konu aldığını belirtti.

Ayakkabıcılar, büfe ve kantinciler, şoförler, kırtasiyeciler, dökümcüler gibi farklı meslek kollarında araştırma yaptıklarını belirten Mutlu, "Her mesleğin kendine göre durum analizlerini yaptık. Farklı verilerini tespit ettik. Sonuçlar bize, üyelerimizin salgın sürecinden olumsuz yönde en fazla etkilenen kesimlerin arasında bulunduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde ankete katılanların sadece yüzde 23'ünün eski iş potansiyelini yakalayabildiğini ifade ettiğini aktaran Mutlu, esnaf ve sanatkarlara 1-2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredi destekleri tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti.