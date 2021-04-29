Son dakika... İftar vakti ocakta unutulan yemek yangına neden oldu - Son Dakika

KAYSERİ'de iftar saatinde pişirilen yemeğin ocakta unutulması sonucu çıkan yangında, 1 kişi yaralandı.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Nergiz Sokaktaki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Gülay Ş., iddiaya göre iftar için yemek pişirmeye başladı. Yemeğin bir süre sonra ocakta unutulması sonucu yangın çıktı. Alevlerin aspiratöre sıçramasıyla yangını farkeden Gülay Ş., durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangını söndürmeye çalışan kadın, elinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise mutfaktaki yangını kısa sürede söndürdü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.