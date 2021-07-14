Iğdır'da 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikimi yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikimi yapıldı

IĞDIR - Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen program çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Iğdır Valiliği tarafından 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikimi programı düzenlendi. Düzenlenen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katılım sağladı. Düzenlenen program çerçevesinde protokol üyeleri ve programa katılan vatandaşlar tarafından onlarca fidan toprakla buluşturulurken ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına yürüyüş yapıldı.