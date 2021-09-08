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6 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anılıyor - Son Dakika

6 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anılıyor

08.09.2021 10:57

Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis, rahmet ve minnetle anılıyor.

Iğdır'da, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis, rahmet ve minnetle anılıyor.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit olduğu hain saldırının üzerinden 6 yıl geçti.

Kentte düzenlenen anma programlarıyla ruhlarına Fatihaların okunduğu ve duaların edildiği şehit polisler, Iğdırlılar tarafından unutulmadı.

İl Emniyet Müdürlüğünde, saldırıda şehit olan polislerin fotoğraflarının yer aldığı "şehitlik köşesi" bulunuyor.

"Bu hain örgütün kökü kazınacaktır"

Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 evladının şehit olduğunu, her şehit haberinde aynı acıları yaşadığını söyledi.

Kentteki saldırıda şehit olan polislerin acısını derinden hissettiklerini ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu:

"Biz bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz. Allah hainlerin belasını versin, onları lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olan bu hain örgütün kökü kazınacaktır. 13 polisimizin anne babasına sabır diliyorum, Allah devletinizin milletimizin birliğini bozmasın. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, biz de devletimizin yanında dik duruyoruz. Allah'ın izniyle bu PKK belasını bitireceğiz."

"Bu vatan için gerekirse şehit olmaya hazırız"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Iğdır Şube Başkanı Hamza Karakuş ise kentteki gazi ve şehit aileleri olarak 13 vatan evladının şehit olduğu terör saldırısının üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

Kentte terör örgütünün hep lanetle anıldığını vurgulayan Karakuş, şunları kaydetti:

"Bölgemizde böyle hain terör saldırısının yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Bir şehit kardeşi olarak bu acıyı derinden hissediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, anne ve babalarının acılarını yürekten paylaşıyorum. Bu hain terör örgütü bitene kadar bizler de bu vatan için gerekirse şehit olmaya hazırız. Burada yaşayan halkın yüzde 99'u bu terör örgütünü kınıyor ve buranın isminin terörle anılmasını istemiyor. PKK asla bir halkın ve bölgenin savunucu olamaz, sadece dış güçlerin maşa olarak kullandığı hain bir terör örgütüdür. Biz bu terör örgütünü ilimizde isminin dahi anılmasını istemiyoruz ve şiddetle kınıyoruz."

Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Abiş de devletin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Yöre halkı olarak daima terörün karşısında olacaklarını aktaran Abiş, "Bayrağımıza, devletimize, vatanımıza kastetmeye çalışanlar asla emellerine ulaşamayacak. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız daima zirvelerde dalgalanacak. Güvenlik korucuları olarak devletimizin terörle mücadelesini kararlıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

6 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anılıyor
6 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anılıyor
6 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anılıyor
6 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anılıyor

Şehit, Polis, Iğdır, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6 yıl önce PKK'nın hain saldırısında şehit olan 13 polis anılıyor - Son Dakika


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