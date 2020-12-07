Son Dakika | Iğdır'da 80 koyunu çalan 6 zanlı yakalandı
07.12.2020 17:23
Son dakika haberi... Iğdır'da bir çiftçinin ahırından 80 koyunu çalan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Iğdır'da bir çiftçinin ahırından 80 koyunu çalan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Kasım'da Iğdır'a bağlı Elmagöl köyünde yaşayan Rıza Yeter'in ahırından 80 koyununu çalan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde, farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 80 koyunu ahırdan çalarak Halfeli beldesine götüren 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi.
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