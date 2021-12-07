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Son dakika... Iğdır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika... Iğdır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

07.12.2021 10:26
Son dakika... Iğdır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika gelişmesine göre Iğdır Bağlar mahallesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

Iğdır Bağlar mahallesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Iğdır Bağlar mahallesinde bir binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı bodrum katı ev olan ve içinde yaşlı bir kadının oturduğu alanda yangın çıktı. Yangını fark eden komşular ve yolda geçen vatandaşlar eve girip yaşlı kadını evden çıkardılar. Vatandaşlar daha sonra itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken itfaiye yangını söndürdü, ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. - IĞDIR

Son dakika... Iğdır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

İtfaiye, Bağlar, Yangın, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Iğdır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Iğdır'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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