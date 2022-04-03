Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

03.04.2022 21:45
Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı, bir kişi de aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü İrfan Caddesi'ndeki bir otoparkta, kız meselesinden kaynaklanan tartışmada Y.P'yi (18) dövüp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi.

Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Iğdır'da bir gencin darp edilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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